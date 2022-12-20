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Патрушев напередодні війни переконував голову ЦРУ, що армія РФ не матиме проблем з Україною – розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Патрушев напередодні війни переконував голову ЦРУ, що армія РФ не матиме проблем з Україною – розслідування
Патрушев запевняв Бернса, що російські війська за правління Путіна модернізувалися
фото з відкритих джерел

Росіяни були абсолютно переконані у своїй швидкій перемозі

Перед повномасштабним вторгненням до України російська влада переконувала США, що війна проти України не матиме для РФ великих наслідків. Про це йдеться у розслідуванні The New York Times з посиланням на колишнього посла США Джона Саллівана і анонімних американських чиновників.

Повідомляється, що на початку листопада 2021 року Бернс та Патрушев зустрілися у Москві. Тоді Сполучені Штати вже припускали, що Путін розглядає можливість повномасштабного вторгнення до України. Під час тієї зустрічі Бернс попередив Росію: якщо Путін наважиться на це – Захід відповість, а наслідки для РФ будуть серйозними.

Однак секретар російської ради безпеки Патрушев натомість заявив, що російські війська за правління Путіна настільки модернізувалися, що «тепер можуть конкурувати зі Сполученими Штатами у військовому плані».

Салліван розповів, що тоді росіяни були абсолютно переконані у своїй швидкій перемозі і заявляли: «Для нас не буде проблемою робити те, що ми хочемо».

Раніше повідомлялося, що Путін три рази відкладав наступ на Україну, востаннє – у середині лютого.

Нагадаємо, що Путін має намір чинити тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн під час візиту до Мінська, а також створити умови для нового наступу на Україну.

Раніше газета The Wall Street Journal розмістила на своїх сторінках публікацію, в якій повідомлялося про готовність глави Російської Федерації Володимира Путіна найняти главу Чечні Рамзана Кадирова для ліквідації президента України Володимира Зеленського.

Також повідомлялось, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

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Теги: росія окупанти США путін війна наступ росіяни Україна влада

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