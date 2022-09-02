Армія РФ – терористична організація. Українці створили нову петицію

Охочі проголосувати мають на це 91 день

На сайті президента України Володимира Зеленського з'явилася петиція, автор якої пропонує визнати армію Росії міжнародною терористичною організацією. Ініціатор звернення – Олександр Коваленко.

«За численні злочини проти людяності, терор та терористичні акти проти цивільного населення України та цивільних об'єктів, шантажу загрозою масштабних екологічних катастроф, каталізацію природної кризи у світі та багато інших злочинів, пропоную визнати російську армію – міжнародною терористичною організацією. Міжнародною, тому що російська армія чинила військові злочини по всьому світу, а не лише в Україні. Молдова, Грузія, Сирія, Лівія, ЦАР, Мозамбік і так далі», – йдеться в тексті петиції.

Наразі звернення схвалили вже майже дві тисячі українців. Для того, щоб петицію розглянув президент, потрібно набрати 25 тис. підписів. Для участі в голосуванні є ще 91 день.

Нагадаємо, кілька днів тому фракція російської Держдуми «Справедлива Росія – За правду» направила в уряд РФ законопроєкт про визнання України терористичною державою.

Як відомо, 11 серпня сейм Латвії офіційно визнав Росію спонсором тероризму, а її дії в Україні – тероризмом. Сейм закликав країни Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі. Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому США не визнають Росію державою-спонсором тероризму.

Раніше, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Згодом комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм.