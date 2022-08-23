Резиденція британського прем'єра заквітчана кольорами українського прапора (фото)

Флористи прикрасили квітами вхід на Даунінг-стріт

Велика Британія, яка від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України, надає нашій державі фінансову та військову підтримку, вирішила висловити солідарність українцям з нагоди їхнього державного свята. Відтак напередодні Дня Незалежності України британські флористи прикрасили квітами вхід на Даунінг-стріт, 10 – офіційну резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії у центрі Лондона у жовто-блакитних відтінках.

Для квіткової композиції флористи використали соняшники, квіти гортензії та дельфініума.

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Фото головного кота резиденції уряду Великої Британії, Ларрі, в оточенні квітів кольору українського прапора оприлюднив лондонський фотограф Джастін Нг.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Путін планує напад на нові території України. Він хоче захопити всю країну, як це зробив із Кримом.