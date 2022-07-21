Велика Британія готує нові санкції проти Москви

З 21 липня набула чинності заборона на імпорт золота з території Росії до Великої Британії

Уряд Великої Британії готує нові санкції проти Москви. Зокрема Британія заборонить імпорт російської нафти та вугілля. Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

З 21 липня набула чинності заборона на імпорт золота з території Росії до Великої Британії.

Імпорт вугілля заборонять з 10 серпня 2022 року, імпорт нафти – з 31 грудня 2022. Мовиться загалом про купівлю, постачання і доставку цих продуктів. Зокрема, прямим або непрямим шляхом. Також заборонять надання технічної допомоги, фінансових послуг, а також брокерські послуги, пов’язані з цими товарами.

Нагадаємо, сьогодні ЄС затвердив сьомий пакет антиросійських санкцій.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше.

На початку липня глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку сьомого пакету санкцій проти РФ.

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