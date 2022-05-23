Велика Британія надасть кредитні гарантії для «Укренерго»

«Укренерго» стала першою українською державною компанією, яка отримує подібну фінансову допомогу від Європи

Завдяки цьому «Укренерго» зможе витратити на підтримку ліквідності 97 млн євро коштів, залучених у ЄБРР

Уряд Великої Британії надасть фінансові гарантії по кредиту ЄБРР, який НЕК «Укренерго» використає для забезпечення стабільної роботи компанії в умовах війни.

Про це під час засідання G7 заявив міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак, передає пресслужба «Укренерго».

Завдяки цьому «Укренерго» зможе витратити на підтримку ліквідності 97 млн євро коштів, залучених у ЄБРР.

Це вже другий подібний транш європейської екстреної допомоги для українського оператора системи передачі. Першу частину гарантій на суму 50 млн євро в рамках цього кредиту вже надав Європейський союз через Європейський фонд сталого розвитку.

«Укренерго» стала першою українською державною компанією, яка отримує подібну фінансову допомогу від Європи.

Фінансові гарантії уряду Великої Британії є частиною її об’єднаного пакету економічної, гуманітарної та військової підтримки України на суму понад 3 мільярди доларів.

Японія надає Україні кредит на 30 років. 13 млрд єн — це перша частина узгодженої фінансової допомоги між Україною та Японією, буде спрямовано до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, у першу чергу, на підтримку найбільш незахищеного населення України.

21 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги на $40 млрд. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку нашої країни.