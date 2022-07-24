Бундестаг вимагає від уряду Німеччини передавати танки напряму Україні

Німеччина має передавати свої танки напряму Україні, без різних схем обміну, це зменшить час і спростить процес озброєння ЗСУ, вважає віцепрезидентка федерального парламенту Німеччини

Віцепрезидентка німецького парламенту визнала, що нинішня схема постачання озброєння себе не виправдала

Федеральний уряд має знайти нові способи підтримки України. Зокрема, перейти до прямого постачання важкої техніки збройним силам воюючої країни. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Заступниця голови парламенту, представниця «Зелених» в урядовій коаліції Катрін Гьорінг-Екардт заявила, що схема «кільцевого обміну» (коли країни Східної Європи передають старі радянські танки Україні, отримуючи натомість новішу техніку від Німеччини) не працює так, як очікувалося.

Тому, на її думку, потрібні альтернативи. «Наприклад, постачання важкого озброєння напряму Україні», – запропонувала Гьорінг-Екардт.

За її словами, саме це має бути головним завданням федерального уряду в найближчі тижні.

Віцепрезидентка бундестагу заявила, що роль Німеччини у нинішній війні полягає у тому, щоб організувати достатню підтримку України зброєю, і якщо для цього треба постачати танки напряму, без різних схем обміну, то уряд має використати і цю можливість.

Нагадаємо, про необхідність негайного збільшення військової допомоги України наголосила і головна опозиційна партія Німеччини, Християнсько-демократичний союз.