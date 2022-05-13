Bild: Берлін може передати Україні німецькі системи ППО

Дальність дії IRIS-T SLM, які виробляє компанія Diehl Defense, становить 40 кілометрів, а висота – 20 кілометрів. За допомогою цієї системи ППО можна збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, вражати реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

Bild зазначає, що, як тільки постачання буде схвалено, українські солдати зможуть розпочати навчання роботі з системами у Німеччині.

Наголошується, що перша IRIS-T може розпочати функціонування в Україні з листопада. Київ, за даними ЗМІ, зацікавлений у закупівлі десяти таких систем, але для їхнього виробництва може знадобитися 3-4 роки.

Відомо, що Німеччина багато років після початку Росією війни на Донбасі у 2014 році відмовлялася постачати Україні зброю. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 Німеччина змінила свою політику.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Німеччина наважилась надати Україні зенітні установки САУ Gepard.

Також повідомлялося, що німецьке підприємство оборонної промисловості Rheinmetall запросило в уряду дозвіл на експорт в Україну 88 танків Leopard 1A5 і 100 машин піхоти Marder.