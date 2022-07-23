Німецька опозиція вимагає негайно збільшити військову допомогу Україні

Представник головної німецької опозиційньої партії, ХДС, заявив, що Путін не збирається зупинятися, а тому Німеччина має різко і потужно збільшити військову підтримку України

Путін дав зрозуміти, що на Донбасі він не зупиниться

Представник опозиційного Християнсько-демократичного союзу Німеччини Геннінг Отте закликав федеральний уряд збільшити військову допомоги для України, яка воює з Росією. Про це повідомляє Telegram-канал впливового німецького видання Bild.

За словами Отте, який займає посаду заступника керівника Комітету з оборони, президент Росії Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що планує і надалі захоплювати українські території. Саме тому Україні потрібна миттєва і масова військова підтримка.

Крім того, німецький політик наголосив, що заморожування воєнного конфлікту в Україні тільки продовжить його і посилить позиції Путіна.

За словами представника німецької опозиції, Росія не планує зупинятися на Україні. «Успіх в Україні спонукає Путіна поширити цю агресивну війну на інші держави, щоби розширити сферу свого впливу», – запевнив Геннінг Отте.

Нагадаємо, інше німецьке видання, Welt, написало, що уряд Німеччини, незважаючи на обіцянки наростити поставки зброї, не збільшив військову підтримку України.

Разом з тим, 12 липня міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з німецькою колегою Крістін Ламбрехт надання Україні нового озброєння. Міністр повідомив, що українцям варто «чекати на гарні новини».