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    Політика

    Німецька опозиція вимагає негайно збільшити військову допомогу Україні

    Представник головної німецької опозиційньої партії, ХДС, заявив, що Путін не збирається зупинятися, а тому Німеччина має різко і потужно збільшити військову підтримку України - Німецька опозиція вимагає негайно збільшити військову допомогу Україні
    Представник головної німецької опозиційньої партії, ХДС, заявив, що Путін не збирається зупинятися, а тому Німеччина має різко і потужно збільшити військову підтримку України
    фото: Telegram-канал Bila

    Путін дав зрозуміти, що на Донбасі він не зупиниться

    Представник опозиційного Християнсько-демократичного союзу Німеччини Геннінг Отте закликав федеральний уряд збільшити військову допомоги для України, яка воює з Росією. Про це повідомляє Telegram-канал впливового німецького видання Bild.

    За словами Отте, який займає посаду заступника керівника Комітету з оборони, президент Росії Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що планує і надалі захоплювати українські території. Саме тому Україні потрібна миттєва і масова військова підтримка.

    Крім того, німецький політик наголосив, що заморожування воєнного конфлікту в Україні тільки продовжить його і посилить позиції Путіна.

    За словами представника німецької опозиції, Росія не планує зупинятися на Україні. «Успіх в Україні спонукає Путіна поширити цю агресивну війну на інші держави, щоби розширити сферу свого впливу», – запевнив Геннінг Отте.

    Нагадаємо, інше німецьке видання, Welt, написало, що уряд Німеччини, незважаючи на обіцянки наростити поставки зброї, не збільшив військову підтримку України.

    Разом з тим, 12 липня міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з німецькою колегою Крістін Ламбрехт надання Україні нового озброєння. Міністр повідомив, що українцям варто «чекати на гарні новини».

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна окупація #stoprussia
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    Німецька опозиція вимагає негайно збільшити військову допомогу Україні