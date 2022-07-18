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    Політика

    Буряти розповіли, яке покарання отримують за відмову воювати в Україні

    Військових змусили писати пояснювальні, що хочуть продовжувати виконувати бойові дії - Буряти розповіли, яке покарання отримують за відмову воювати в Україні
    Військових змусили писати пояснювальні, що хочуть продовжувати виконувати бойові дії
    фото ілюстраційне

    Військових, які відмовилися воювати, групами по вісім-десять людей везуть у військову комендатуру

    Семеро російських контрактників із Бурятії заявили, що командування почало їм загрожувати, коли вони написали рапорти про відмову воювати в Україні. Про це, як повідомляють російські медіа, йдеться в аудіозаписі, який виданню передала голова фонду «Вільна Бурятія» Олександра Гармажапова.

    Усі військові служили у 11-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді (військова частина №32364, дислокована в Улан-Уде). Вони написали рапорти про звільнення після кількох місяців участі у війні. Командування пригрозило людям, які відмовилися воювати, що їх затримають, а потім відправлять до «штурму-загону під Луганськом», розповів один із контрактників.

    За його словами, військових, які відмовилися воювати, групами по вісім-десять людей везуть у військову комендатуру, де на три-чотири дні замикають у якомусь гаражі. У цей час людей годують раз на день. Потім їх відправляють до СІЗО під Луганськом.

    Один із відмовників, єфрейтор Ілля Камінський сказав 16 липня телеканалу «Сьогодні», що також знає про гараж, у якому замикають військових. За його словами, він дізнався про це від товариша по службі, який бачив, як десятьох військовослужбовців 11-ї бригади тримають у гаражі за відмову від служби.

    Військових змусили писати пояснювальні, що хочуть продовжувати виконувати бойові дії. Командування не підписувало і навіть рвало рапорти про звільнення. Єфрейтор Ілля Камінський стверджує, що написав близько 20 рапортів, але жодного з них не розглянули. Наприкінці квітня він подав перший рапорт про відпустку, оскільки у нього народилася дитина. Після цього він подав ще кілька рапортів, останній — про відмову від участі у війні. 16 липня голова «Вільної Бурятії» Олександра Гармажапова повідомила, що Камінського за відмову воювати могли відправити до СІЗО.

    Раніше розвідка перехопила розмову, у якій рашистський артилерист у розмові з дружиною та матір'ю каже, що окупанти стріляють всліпу і влучають по своїх.

    Також рашисти розповіли про порядки в окупаційній армії.

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    Теги: розвідка росія окупанти пропаганда війна СІЗО військові Україна окупація звільнення #stoprussia
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    Буряти розповіли, яке покарання отримують за відмову воювати в Україні