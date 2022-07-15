Рашисти стріляють всліпу і влучають по своїх: перехоплення розвідки (аудіо)

«Поранених залишають і вони на х… нікому не потрібні. І вони помирають в полі»

Рашистський артилерист у розмові з дружиною та матір'ю каже: «Ми стріляємо всліпу. Ми навіть не знаємо куди, по яким цілях». І пояснює: буває, стріляють і «по своїх». Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові, яку оприлюднило Головне управління розвідки МО України.

Командир їхнього батальйону був важко поранений: «Півтора місяця половина мозку не працювала і половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнаю. Ну і все, він дурень».

Розповідає, що у них в підрозділі приблизно дві сотні вбитих: «Тут поранених залишають і вони на х… (зовсім) нікому не потрібні. І вони помирають в полі, тому що ніхто їх не забирає».

«Разом із тим, рашист найбільше чого боїться не смерті, а «червоної печатки» в документі, що він відмовився брати участь у війні», – йдеться в повідомленні розвідки.

Нагадаємо, рашисти розповіли про порядки в окупаційній армії: перехоплення розвідки.

Як повідомлялося, перехоплення розвідки свідчить, що окупанти масово йдуть у відмову.

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