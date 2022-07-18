На Київщині через військові навчання посилять блокпости

18 та 19 липня на території Броварського району проводитимуться планові тренування військових

У Броварському районі Київської області посилять заходи безпеки через військові навчання, які заплановані на 18-19 липня. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

18 та 19 липня на території Броварського району проводитимуться планові тренування військових.

За інформацією міського голови, на блокпостах посилять контроль та введуть інші заходи безпеки.

«Броварська районна військова адміністрація попереджає про можливе посилення контролю на блокпостах та додаткові заходи безпеки. Просимо з розумінням поставитися до даних заходів», – йдеться у повідомленні.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів про ситуацію з блокпостами на території області. Керівник ОВА також поділився, що адміністрація щодня проводить наради та комунікує зі штабами оборони Києва та області. Очільник ОВА також підкреслив, що загроза над містом досі існує і усі заходи, які організовані на в'їзді до Києва, на сьогодні є необхідними.

Напередодні на в'їзді у Київ утворився 10-кілометровий затор: люди не могли в'їхати до столиці.

Також у Бориспільському районі Київської області розпочався посилений етап перевірки документів.