Чеченська діаспора оголосили про створення свого руху у Франції

Учасниками з'їзду, який проходив 25 і 26 листопада, стали близько 200 представників чеченської діаспори з різних країн

Головою ради був обраний глава Толамського комітету Джамбулат Сулейманов

У Франції прошов міжнародний конгрес об'єднаної діаспори невизнаної Чеченської Республіки Ічкерія, на якому було оголошено про створення руху «Об'єднані сили». Про це повідомляє Kavkaz.Realii.

Учасниками з'їзду, який проходив 25 і 26 листопада, стали близько 200 представників чеченської діаспори з різних країн, в тому числі 80 делегатів, обраних місцевими діаспорами, в тому числі дистанційно.

На з'їзді був створений постійний рада, головою якого був обраний глава Толамського комітету Джамбулат Сулейманов, а його заступником – Анзор Масхадов, син президента Ічкерії (1997 - 2002) Аслана Масхадова.

Головним завданням з'їзду Сулейманов називає зміцнення міжнародних зв'язків і захист інтересів чеченців як на батьківщині, так і за кордоном. «Півмільйона чеченців живуть за кордоном – це чверть етносу. Але на відміну від тих, що в Чечні, ми можемо відкрито викладати свою позицію і відстоювати свої права», – сказав він.

Серед гостей з'їзду були представники чеченського опозиційного руху 1ADAT. У з'їзді також взяли участь депутати Верховної Ради України Дмитро Наталуха, Олександр Мережко, Єгор Чернєв, Муса Магомедов та Олексій Гончаренко, український громадський діяч Дмитро Корчинський.

Нагадаємо, уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні ухвалив постанову з засудженням Голодомору в Україні.

Нагадаємо, раніше уряд невизнаної Чеченської Республіки Ічкерія на чолі з Ахмедом Закаєвим звернувся до президента України Володимира Зеленського з закликом щодо визнання її незалежності. Закаєв під час перебування в Україні надав Зеленському та уряду України пакет документів, що доводить незалежність Чеченської Республіки, факт її окупації, і записали звернення, надали супроводжуючі документи про необхідність визнання Україною незалежності Чеченської Республіки Ічкерія.