У ЗСУ може бути створена чеченська бригада (документ)

Міноборони Ічкерії та Міноборони України було укладено договір, який легітимізує чеченських добровольців

У лавах Збройних сил України може з’явитися чеченська бригада. Це стало можливим завдяки договору, що його було укладено між Міноборони Ічкерії та Міноборони України. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав прем'єр-міністр Ічкерії за кордоном Ахмед Закаєв.

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«Сьогодні в лавах української армії діє п'ять чеченських батальйонів. Є батальйон ім. Шейха Мансура, батальйон ім. Джохара Дудаєва, ще є два добровольчих батальйони і п'ятий батальйон ім. Хамзата Гелаєва, який є частиною Тероборони в Україні і частиною Міноборони Чечні. Договір передбачає, що батальйон може зрости до бригади. Тобто ми можемо сформувати ще кілька батальйонів, а потім вже створити з них бригаду», – пояснив Закаєв.

За словами політика, за допомогою укладеного договору українська сторона гарантує, що ті люди, які висловлять бажання воювати в чеченських батальйонах, не будуть переслідуватися в європейських країнах після того, як вони повернуться до себе додому в ті країни, де живуть. Тобто з'являється гарантія, що їх не будуть вважати найманцями.

Раніше Закаєв пояснив, навіщо Путін випустив мільйон росіян, які тікали від мобілізації.