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Ахмед Закаєв: 90% чеченців проти Кадирова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ахмед Закаєв: 90% чеченців проти Кадирова
90% чеченців сьогодні просто терплять Кадирова, каже Закаєв
фото: glavcom.ua

Лідер чеченців за кордоном пояснив, звідки беруться так звані кадировці

Жителі Чечні з вини Рамзана Кадирова перебувають у принизливому становищі, тож 90% ненавидять його. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав прем'єр-міністр Ічкерії за кордоном Ахмед Закаєв.

«Такого, як зараз, в історії чеченського народу ще не було, щоби все населення нашої батьківщини було настільки приниженим. У нас завжди в історії ієрархії влади визначалася за принципом: перший серед рівних. Але Кадиров все це зруйнував», – пояснив Закаєв.

Водночас лідер чеченців за кордоном пояснив, звідки беруться кадировці.

«Сьогодні Кадиров відправляє потенційних супротивників свого режиму в Україну насильно, через шантаж. Тобто він відправляє з Чечні мобілізованих людей з Росії. Як це відбувається? У Росії мобілізують криміналітет, Пригожин у в'язницях мобілізує у свою ПВК «Вагнер». Всіх цих людей відправляють потім до Чечні на підготовку на тиждень-два, чіпляють шеврони «Ахмат сила!» і відправляють на війну як кадировців», – сказав політик.

Раніше Ахмед Закаєв заявив, що оголошена Володимиром Путіним мобілізація може стати каталізатором розпаду Росії. Республіки, яких цей процес найбільш гостро торкнувся, замисляться про своє майбутнє поза імперією. Також він пояснив, навіщо Путін випустив мільйон росіян, які тікали від мобілізації.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Також президент Росії Володимир Путін продовжує втрачати свій вплив на пострадянському просторі. Казахстан, який раніше можна було вважати найближчим союзником Росії, за останні дні змінив риторику. Президент Касим-Жомарт Токаєв зробив низку заяв, які можуть свідчити про те, що держава відмовляється брати участь у злочинах РФ проти України.

Крім того, президент Таджикистану Емомалі Рахмон під час виступу на саміті «Росія – Центральна Азія» в Астані закликав президента РФ Володимира Путіна ставитись до країн Центральної Азії з повагою, а не як до території колишнього СРСР. 

Читайте також: Ахмед Закаєв: Перемогою України буде ліквідація нинішньої Росії

Теги: Казахстан населення путін шантаж міністр мобілізація держава росія президент

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