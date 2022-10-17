Уряд невизнаної Чеченської Республіки Ічкерія звернувся до Зеленського (відео)

Ахмед Закаєв та Абдула Ортаханов надали президенту України Зеленському пакет документів, що доводить незалежність Чеченської Республіки

Уряд невизнаної Чеченської Республіки Ічкерія звернувся до президента України Володимира Зеленського щодо визнання її незалежності. Відеозвернення з'явилось на YouTube каналі I News (Ichkeria News).

«Перебуваючи в Україні та провівши Круглий стіл народів, пригноблених та окупованих РФ, Голова уряду ЧРІ Ахмед Закаєв та державний міністр ЧРІ Абдула Ортаханов надали президенту України Зеленському та уряду України пакет документів, що доводить незалежність Чеченської Республіки, факт її окупації, і записали звернення, надали супроводжуючі документи про необхідність визнання Україною незалежності Чеченської Республіки Ічкерія», – йдеться у відеозверненні.

Ахмед Халідович Закаєв – чеченський політичний і державний діяч, бригадний генерал, від 2006 р. – виконувач обов'язків дипломатичного представника невизнаної Чеченської Республіки Ічкерія. Як політичний біженець перебуває в Лондоні, де й проводить свою діяльність.

До відома, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.