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Чехія відновлює контроль на кордоні зі Словаччиною через біженців

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чехія відновлює контроль на кордоні зі Словаччиною через біженців
Прикордонний контроль буде відновлено з 29 вересня
фото з відкритих джерел

В останні тижні до Чехії хлинули нелегальні мігранти

Чехія тимчасово відновить контроль на кордонах зі Словаччиною. Рішення ухвалено через нелегальну міграцію. Про це повідомив прем'єр-міністр Петро Фіала, інформують «Чеські новини».

Прикордонний контроль буде відновлено з 29 вересня. Фіала зазначив, що обмеження діятиме стільки, «скільки це буде потрібно».

«Щоб запобігти ризикам, пов'язаним з нелегальною міграцією, ми прийняли рішення тимчасово відновити контроль на державному кордоні зі Словаччиною», - сказав прем'єр Чехії.

Чехія є транзитною країною для нелегальних біженців, які прагнуть потрапити до Західної Європи. В останні тижні ЗМІ регулярно інформують про затримання у східних районах республіки на кордоні зі Словаччиною груп біженців.

Нагадаємо, влада Чехії виступила проти видачі гуманітарних віз росіянам, які втекли зі своєї країни, намагаючись уникнути мобілізації.

Раніше Литва та Латвія виступили з заявами, що не збираються допомагати росіянам, які тікають від мобілізації.

Теги: кордон біженці Словаччина Чехія

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