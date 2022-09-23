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Ще одна країна Європи відмовилася рятувати росіян, які тікають від мобілізації

Надія Клочко
glavcom.ua
Ще одна країна Європи відмовилася рятувати росіян, які тікають від мобілізації
Чехія ставитиметься до росіян, що тікають від мобілізації, як до звичайних прохачів притулку
фото з відкритих джерел

Росіяни, які тікають від мобілізації, не мають права на гуманітарні візи у Чехії

Влада Чехії виступила проти видачі гуманітарних віз росіянам, які втекли зі своєї країни, намагаючись уникнути мобілізації. Про це сказав глава чеського МЗС Ян Липовський.

«Я розумію, що росіяни тікають від того, що викликали відчайдушні рішення Путіна. Але ті, хто тікає з країни через те, що не хоче виконувати обов'язок, введений його власною державою, не відповідає умовам отримання гуманітарної візи», – заявив він.

Міністр наголосив, що Чехія не видаватиме гуманітарні візи громадянам Росії, які намагаються виїхати зі своєї країни, щоб не потрапити під мобілізацію.

А за словами чеського прем'єр-міністра Петра Фіали, Чехія ставитиметься до таких росіян, як до звичайних прохачів притулку. Якщо хтось приїде, його заява буде розглянута у рамках стандартної процедури надання притулку, пояснив глава чеського уряду.

Як відомо, на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. Великі черги фіксують на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.

Раніше Литва та Латвія виступили з заявами, що не збираються допомагати росіянам, які тікають від мобілізації. прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте порятунок громадян Росії від мобілізації не є обов’язком Литви та інших сусідніх країн. Також Латвія обіцяє запровадити нові візові обмеження для росіян та білорусів. Сейм балтійської країни затвердив відповідні поправки до імміграційного закону.

Як відомо, Рада ЄС 9 вересня остаточно затвердила ухвалене раніше рішення про повне призупинення спрощеного візового режиму з Росією. Єврокомісар Ільва Юханссон заявила, що Європа більше не має підстав довіряти росіянам.

Угода про спрощений візовий режим між ЄС і Росією діяла з червня 2007 року. Її повне призупинення стосуватиметься всіх категорій російських мандрівників, які приїжджають до ЄС на короткий термін. Водночас Європейська комісія збирається представити додаткові вказівки країнам-членам, аби гарантувати, що це не вплине негативно на певні категорії росіян, наприклад, журналістів, дисидентів і представників громадянського суспільства.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Увечері 21 вересня у містах Росії відбулися акції протесту проти мобілізації. Поліція затримала понад тисячу учасників протестних акцій

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Теги: візи росія мобілізація Чехія

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