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Чехія закликає створити міжнародний трибунал через злочини РФ в Ізюмі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чехія закликає створити міжнародний трибунал через злочини РФ в Ізюмі
В Ізюмі виявили масові захоронення закатованих українців 
фото з відкритих джерел

Злочини, вчинені рашистами на Харківщині, мають бути покарані 

Чехія закликала створити міжнародний трибунал через злочини Рф в Ізюмі на Харківщині. Про це написав глава МЗС Чехії Ян Липавський у Twitter. За його словами, злочини стосовно мирного населення Ізюма, які чинили російські окупанти, «є немислимими та огидними».

«Ми не повинні залишати це без уваги. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців. Я закликаю до якнайшвидшого створення спеціального міжнародного трибуналу, який переслідуватиме злочин агресії», – наголосив Липавський. 

Чехія закликає створити міжнародний трибунал через злочини РФ в Ізюмі фото 1

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на масові поховання в Ізюмі. За його словами лише засудження не припинять геноцид російської армії.

Як відомо, наразі відбувається ексгумація та впізнання тіл, виявлених у масових захороненнях поблизу Ізюма Харківської області. Деяких загиблих уже вдалося ідентифікувати. 

Крім цього, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що викриття доказів про звірства росіян на окупованих українських землях, зокрема, в Ізюмі, слід розглядати в контексті скоєння ними воєнних злочинів. 

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Теги: злочин населення окупанти трибунал Чехія

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