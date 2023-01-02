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Чи планує Байден балотуватись в президенти США – оприлюднено подробиці

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи планує Байден балотуватись в президенти США – оприлюднено подробиці
2023 рік почався для Байдена та його партії більш політично вдалим
фото: Reuters

Про своє рішення Байден може оголосити вже в середині лютого 2023 року

Діючий президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден незабаром оголосить кінцеве рішення у питанні, чи буде йти на другий президентський термін. Про це повідомляє Politico.

Попередньо відомо, що своє рішення Байден може оголосити вже в середині лютого 2023 року. Таку інформацію виданню підтвердили джерела, наближені до самого президента.

За їх словами, лідер США обговорював це питання з усією родиною під час своєї відпустки на острові Сен-Круа.

«Джо Байден може вже у середині лютого повідомити про своє остаточне рішення боротись за пост президента США у 2024 році», – пише Politico.

Відмічається також, що 2023 почався для Байдена та його партії більш політично вдалим. Це викликано також тим, що він висловив підтримку Україні.

Раніше Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік. Документ включає пакет допомоги Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом просив, щоб до України почали постачати сучасні танки та літаки. Але позиція Вашингтону щодо цього питання не змінилася.

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Теги: США Джозеф Байден вибори у США президент

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