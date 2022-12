Джозеф Байден відреагував на смерть знаменитого Пеле (фото)

Президент США Джо Байден в своєму Twitter висловився про смерть Пеле.

«Для спорту, який об'єднує світ, як ніякий інший, шлях Пеле від статусу скромного новачка до звання легенди футболу – це історія про можливості.

Сьогодні ми з моєю дружиною Джилл думаємо про його сім'ю і всіх тих, хто його любив», – написав Байден.

For a sport that brings the world together like no other, Pelé’s rise from humble beginnings to soccer legend is a story of what is possible.



Today, Jill and I's thoughts are with his family and all those who loved him. pic.twitter.com/EkDDkqQgLo