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Джозеф Байден відреагував на смерть знаменитого Пеле (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Джозеф Байден відреагував на смерть знаменитого Пеле (фото)
Байден співчуває сім'ї Пеле та усім його фанатам
фото із соцмереж

Король футболу Пеле пішов з життя у 82-річному віці

Президент США Джо Байден в своєму Twitter висловився про смерть Пеле.

«Для спорту, який об'єднує світ, як ніякий інший, шлях Пеле від статусу скромного новачка до звання легенди футболу – це історія про можливості. 

Сьогодні ми з моєю дружиною Джилл думаємо про його сім'ю і всіх тих, хто його любив», – написав Байден.

Пеле помер на 82-му році життя після тривалої боротьби з раковою хворобою. У Бразилії через його смерті оголосили траур на три дні.

Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) виступав на професійному рівні за клуби «Сантос» (1956-1974) та «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). У складі збірної Бразилії нападник провів 92 матчі та забив 77 голів. Він є єдиним футболістом в історії, який під час ігрової кар'єри тричі ставав чемпіоном світу (1958, 1962, 1970).

Пеле є найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією цілої низки інших організацій та ЗМІ.

Згідно з дослідженням International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), бразилець замикає топ-3 найкращих бомбардирів на офіційних турнірах вищого рівня (762 голи) слідом за Ліонелем Мессі і лідируючим Кріштіану Роналду. З урахуванням товариських поєдинків за всі команди Пеле відзначився 1283 забитими м'ячами.

У 1995-1998 роках легендарний футболіст обіймав посаду міністра спорту Бразилії.

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Теги: США Джозеф Байден навколофутбол Пеле

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