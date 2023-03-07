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«Чорний день для демократії»: що відбувається у Грузії (фото, відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Чорний день для демократії»: що відбувається у Грузії (фото, відео)
Під парламентом Грузії почалися сутички
фото: Interpressnews

Грузини масово протестують проти прийняття законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство про іноагентів

Комітет грузинського парламенту з юридичних питань підтримав дві версії резонансних законопроєктів, які вводять у країні так званих «іноагентів». Під парламентом зібралися протестувальники. Про це повідомили грузинські ЗМІ.

Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус іноагентів. Це значною мірою наслідує російське законодавство про іноагентів. Посольство США у Грузії вже назвало цей день «чорним для грузинської демократії».

Грузини вийшли на масові протести. Під парламентом Грузії почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ, повідомляють Interpressnews.

Напруга зросла після того, як співорганізатори протесту закликали переміститися до усіх трьох виходів з парламенту. Шеренги спецназу не дають цього зробити. Люди скандують «росіяни» та «раби». Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, поруч з парламентом помітили також водомет. 

«Чорний день для демократії»: що відбувається у Грузії (фото, відео) фото 1
фото з відкритих джерел

Тим часом МВС Грузії опублікувало заяву, що акція «набула насильницького характеру» і що якщо протестувальники будуть ігнорувати законні вимоги поліції, до них «застосують пропорційну силу, як визначено законодавством, включно із спецзасобами». 

«Чорний день для демократії»: що відбувається у Грузії (фото, відео) фото 2
фото з відкритих джерел

Від поліції лунають заклики до протестувальників розійтися з попередженнями, що інакше можуть застосувати силу. 

У самому парламенті невелика група опозиційних депутатів намагається пробитися до кабінету спікера, наполягаючи, що мають право вимагати негайної зустрічі з ним у зв’язку з тим, що відбувається під парламентом. Охорона не пропускає їх. 

Нагадаємо, що вчора у парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів. Бійка сталася між головою Єдиного Національного руху Леваном Хабеішвілі та депутатом від правлячої партії «Грузинська мрія» Анрі Оханашвілі.

Теги: акція бійка поліція Грузія мітинг ЗМІ

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