«Чорний день для демократії»: що відбувається у Грузії (фото, відео)

Грузини масово протестують проти прийняття законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство про іноагентів

Комітет грузинського парламенту з юридичних питань підтримав дві версії резонансних законопроєктів, які вводять у країні так званих «іноагентів». Під парламентом зібралися протестувальники. Про це повідомили грузинські ЗМІ.

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Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус іноагентів. Це значною мірою наслідує російське законодавство про іноагентів. Посольство США у Грузії вже назвало цей день «чорним для грузинської демократії».

Грузини вийшли на масові протести. Під парламентом Грузії почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ, повідомляють Interpressnews.

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Напруга зросла після того, як співорганізатори протесту закликали переміститися до усіх трьох виходів з парламенту. Шеренги спецназу не дають цього зробити. Люди скандують «росіяни» та «раби». Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, поруч з парламентом помітили також водомет.

фото з відкритих джерел

Тим часом МВС Грузії опублікувало заяву, що акція «набула насильницького характеру» і що якщо протестувальники будуть ігнорувати законні вимоги поліції, до них «застосують пропорційну силу, як визначено законодавством, включно із спецзасобами».

фото з відкритих джерел

Від поліції лунають заклики до протестувальників розійтися з попередженнями, що інакше можуть застосувати силу.

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У самому парламенті невелика група опозиційних депутатів намагається пробитися до кабінету спікера, наполягаючи, що мають право вимагати негайної зустрічі з ним у зв’язку з тим, що відбувається під парламентом. Охорона не пропускає їх.

Нагадаємо, що вчора у парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів. Бійка сталася між головою Єдиного Національного руху Леваном Хабеішвілі та депутатом від правлячої партії «Грузинська мрія» Анрі Оханашвілі.