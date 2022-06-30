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    Політика

    Військова підтримка України: Байден анонсував пакет допомоги від 50 країн

    Військова підтримка України: Байден анонсував пакет допомоги від 50 країн
    фото з відкритих джерел

    Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS

    Президента США Джо Байден заявив, що понад 50 країн нададуть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть понад 600 танків, близько 500 артилерійських систем та інші озброєння. Про це Байден повідомив на саміті НАТО в Мадриді.

    «США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України», – зазначив він.

    За словами Байдена, до нового пакету військової допомоги увійдуть:

    • 140 000 протитанкових систем
    • понад 600 танків
    • близько 500 артилерійських систем
    • понад 600 тис. артилерійських боєприпасів

    Крім того, Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.

    Також повідомлялося, що найближчими днями США оголосять про додаткову допомогу Україні у розмірі $800 млн.

    Нагадаємо, новий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, який виділили США 23 червня, містить 18 катерів, чотири системи Himars, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого озброєння й техніки. Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив 29 червня, що Україна отримала від США грант у розмірі 1,3 млрд дол. у межах пакету фінансування держбюджету на $7,5 млрд.

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    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден НАТО війна фінансування Україна озброєння окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Військова підтримка України: Байден анонсував пакет допомоги від 50 країн