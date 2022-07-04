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    Українські військові привітали США з Днем Незалежності (відео)

    ЗСУ подякувало американцям за підтримку - Українські військові привітали США з Днем Незалежності (відео)
    ЗСУ подякувало американцям за підтримку
    скріншот з відео

    4 липня Сполучені Штати Америки відзначають свято проголошення власної незалежності

    Військові музиканти Збройних Сил України записали відеопривітання до Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки.

    Сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати святкують свою 246-у річницю незалежності. Це національне свято у США встановлене на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.

    Музиканти виконали гімн США на фоні київських пагорбів та лаврської дзвіниці.

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки активно підтримують Україну з перших днів війни. Президент США Джо Байден засуджує агресивні дії РФ.

    Нещодавно США засудили визнання Сирією «Л/ДНР».

    Також США вперше обігнали Росію за постачанням газу до Європи.

    Байден відреагував на ракетний удар росіян по Кременчуку.

    Теги: росія окупанти США війна військові Україна окупація гімн #stoprussia
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    Українські військові привітали США з Днем Незалежності (відео)