Українські військові привітали США з Днем Незалежності (відео)
4 липня Сполучені Штати Америки відзначають свято проголошення власної незалежності
Військові музиканти Збройних Сил України записали відеопривітання до Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки.
Сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати святкують свою 246-у річницю незалежності. Це національне свято у США встановлене на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.
Музиканти виконали гімн США на фоні київських пагорбів та лаврської дзвіниці.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки активно підтримують Україну з перших днів війни. Президент США Джо Байден засуджує агресивні дії РФ.
Нещодавно США засудили визнання Сирією «Л/ДНР».
Також США вперше обігнали Росію за постачанням газу до Європи.