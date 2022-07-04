Українські військові привітали США з Днем Незалежності (відео)

4 липня Сполучені Штати Америки відзначають свято проголошення власної незалежності

Військові музиканти Збройних Сил України записали відеопривітання до Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки.

Сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати святкують свою 246-у річницю незалежності. Це національне свято у США встановлене на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.

Музиканти виконали гімн США на фоні київських пагорбів та лаврської дзвіниці.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки активно підтримують Україну з перших днів війни. Президент США Джо Байден засуджує агресивні дії РФ.

Нещодавно США засудили визнання Сирією «Л/ДНР».

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