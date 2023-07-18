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Європарламент просить суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Європарламент просить суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка
На думку депутатів Європарламенту, Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні
фото з відкритих джерел

Депутати Європарламенту вважають, що Рада ЄС також має розширити список білоруських та російських осіб, які підпадають під санкції ЄС

Депутати Європарламенту закликають Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт глави білоруського режиму Олександра Лукашенка. Це пов'язано із причетністю Білорусі до депортації дітей з України. Про це йдеться в пресрелізі за підсумками звіту депутатів Європарламенту.

Так, на думку депутатів, Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, та злочини, скоєні в Україні, в тому числі через роль режиму в незаконній депортації дітей з України.

«Оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) вже видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової, депутати Європарламенту закликають МКС розглянути аналогічний ордер на арешт Олександра Лукашенка», – йдеться в документі.

Крім того, депутати Європарламенту вважають, що Рада ЄС також має розширити список білоруських та російських осіб, які підпадають під санкції ЄС, зокрема причетних до насильницької депортації українських дітей.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.

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Теги: Олександр Лукашенко Білорусь арешт діти Європарламент

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