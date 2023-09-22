Зеленський бере участь в урочистому засіданні парламенту Канади: трансляція

Український лідер провів перемовини з канадським прем’єром

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві. Серед іншого, лідери обговорили оборонні потреби нашої країни. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Як завжди, плідні переговори з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо», – заявив глава держави.

Як розповів Зеленський, серед основних питань переговорів – оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави, а також економічна та інвестиційна співпраця.

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За повідомленням Офісу президента, лідери провели переговори віч-на-віч та у розширеному форматі.

«Дякую за вашу підтримку з перших днів повномасштабної війни – це телефонні дзвінки, а також реальні кроки вашого уряду та всіх канадців. Дякую вашій прекрасній країні! Я хочу подякувати за те, що в цей важкий період ви прийняли українців, допомагаєте нам на полі бою – військова, фінансова, гуманітарна допомога. Дякую, що ви з нами, що ви стоїте заради нашої перемоги», – сказав Зеленський.

Після переговорів лідери двох країн візьмуть участь у підписанні двосторонніх документів. Крім того, Зеленський звернеться до парламенту Канади.

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Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули з неоголошеним візитом до Канади.