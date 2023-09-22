Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський бере участь в урочистому засіданні парламенту Канади: трансляція

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський бере участь в урочистому засіданні парламенту Канади: трансляція
Володимир Зеленський і Джастін Трюдо
фото: Офіс президента України

Український лідер провів перемовини з канадським прем’єром 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві. Серед іншого, лідери обговорили оборонні потреби нашої країни. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

«Як завжди, плідні переговори з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо», – заявив глава держави.

Як розповів Зеленський, серед основних питань переговорів – оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави, а також економічна та інвестиційна співпраця.

За повідомленням Офісу президента, лідери провели переговори віч-на-віч та у розширеному форматі. 

«Дякую за вашу підтримку з перших днів повномасштабної війни – це телефонні дзвінки, а також реальні кроки вашого уряду та всіх канадців. Дякую вашій прекрасній країні! Я хочу подякувати за те, що в цей важкий період ви прийняли українців, допомагаєте нам на полі бою – військова, фінансова, гуманітарна допомога. Дякую, що ви з нами, що ви стоїте заради нашої перемоги», – сказав Зеленський.

Після переговорів лідери двох країн візьмуть участь у підписанні двосторонніх документів. Крім того, Зеленський звернеться до парламенту Канади.

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули з неоголошеним візитом до Канади. 

Теги: Канада Джастін Трюдо Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зустрівся з прокурором Гааги Ханом, який займається ордером на арешт Путіна (фото)
Зеленський зустрівся з прокурором Гааги Ханом, який займається ордером на арешт Путіна (фото)
15 вересня, 14:58
Зеленський виступив на Генасамблеї ООН (відео)
Зеленський виступив на Генасамблеї ООН (відео)
19 вересня, 21:21
Часто для біженців у Канаді бракує житла
Канада взялась регулювати основну проблему біженців
20 вересня, 12:32

Політика

На 99-му році життя помер експрезидент Італії Джорджо Наполітано
На 99-му році життя помер експрезидент Італії Джорджо Наполітано
Німеччина очікує від Польщі подальших поставок зброї Україні
Німеччина очікує від Польщі подальших поставок зброї Україні
Зеленський бере участь в урочистому засіданні парламенту Канади: трансляція
Зеленський бере участь в урочистому засіданні парламенту Канади: трансляція
Сі Цзіньпін обрав нового стратегічного партнера
Сі Цзіньпін обрав нового стратегічного партнера
В Єревані затримано понад 80 протестувальників
В Єревані затримано понад 80 протестувальників
Золоті йоршики, кімната для зброї: Лукашенко побудував нову резиденцію
Золоті йоршики, кімната для зброї: Лукашенко побудував нову резиденцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Пентагон відреагував на заяву Польщі про передачу зброї Україні
35K
Адвокат Шуфрича запевняє: клієнт готовий стійко за все відповідати, але є одна умова
30K
Польща назвала умову для скасування ембарго на українське зерно
21K
Окупація Півдня. Як це відбувалося насправді
9546
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7844
Капітан ЗСУ назвав типові порушення ТЦК при мобілізації

Новини

На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Вчора, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
20 вересня, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
20 вересня, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту