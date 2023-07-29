Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей

За згоди Лукашенка до Білорусі було вивезено близько 2,1 тис. українських дітей

Білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки. Про це повідомив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко в інтерв'ю «Голосу Америки».

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«За нашими даними, які ми надали офісу прокурора Міжнародного кримінального трибуналу в Гаазі, було вивезено 2100 дітей. У нас є інформація, яка підтверджує, що це тільки початок, і до кінця року ця кількість може наблизитися до 3 тис. Це як мінімум. Це організовано під вивіскою так званої Союзної держави Росії та Білорусі», – розповів Латушко.

За його словами, у представників білоруської опозиції є маршрути, що підтверджують переміщення дітей. «Встановили п'ять місць перебування українських дітей на території Білорусі. Чотири з них – у Мінській області, і один – у Гомельській», – наголосив він.

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Латушко повідомив, що зібрані документи «також передали і генеральному прокурору України, оскільки йдеться про дітей громадян України, і саме Україна має першою отримати цю інформацію».

Нагадаємо, голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на Донбас заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій, і обурився, що їх за це вважають злочинцями.

Під час засідання Ради безпеки ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав відреагувати на зізнання голови Червоного Хреста Білорусі про причетність у насильницькому вивезенні дітей з окупованих військами РФ територій України.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

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Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.

До слова, депутати Європарламенту закликають Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт глави білоруського режиму Олександра Лукашенка. Це пов'язано із причетністю Білорусі до депортації дітей з України.