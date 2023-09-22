Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії

Причиною для запровадження санкцій є підтримування Кремлем незаконної та насильницької масової депортації українських дітей, російської дезінформації та ядерного сектору РФ

Під обмеження потрапили російські університети, громадські організації та фізичні особи

Канада анонсувала введення нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили університети, громадські організації та фізичні особи. Про це повідомило міністерство закордонних справ Канади.

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Зазначається, що причиною для запровадження санкцій є причетність окремих фізичних та юридичних осіб до підтримуваної Кремлем незаконної та насильницької масової депортації українських дітей, російської дезінформації та ядерного сектору РФ.

Список юридичних осіб, які потрапили під санкції:

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Фонд досліджень глобальної політики;

Видання «Комсомольська Правда»;

Російське географічне товариство;

Московський державний інститут міжнародних відносин;

Національний комітет з досліджень БРІКС;

Російський інститут стратегічних досліджень;

Центр підтримки та розвитку громадської ініціативи «Креативна дипломатія»;

Університет Вища школа економіки;

Російська рада з міжнародних справ;

Клуб Валдай;

Акціонерне товариство «Володимир Точмаш»;

ПАТ «Ковровський механічний завод»;

Молода гвардія «Єдиної Росії»;

«Юнармія».

Під обмеження потрапили Омбудсмен з прав дитини в Якутії Туйаара Васильєва, Уповноважений з прав дитини в Тюменській області Андрій Степанов, дитячий омбудсмен у Ханти-Мансійському автономному окрузі Людмила Нізамова.

Ще санкції були введені проти:

глави Республіки Мордовія Артема Здунова;

начальника головного штабу «Юнармії» Микити Нагорного;

голови Молодої Гвардії «Єдиної Росії» Антона Демидова;

радника глави «ДНР» із прав дитини Елеонори Федоренко;

російського вченого і політолога Василя Кашина;

керівника Росспівробітництва Євгена Примакова.

Нагадаємо, стало відомо, що Росія позбулась свого головного покупця алмазів. Індія оголосила про припинення у вересні та жовтні поточного року закупівлі алмазної сировини у російської держкорпорації «Алроса». Рішення про зупинку імпорту направив місцевий регулятор.