Канада надасть понад $480 млн Україні: куди підуть кошти
Частина грошей буде витрачена на будівництво бронеавтомобілів і санітарних машин
Канада оголосила про надання довгострокової фінансової допомоги Україні на суму 482,6 млн доларів США (650 млн канадських доларів). Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
За словами глави канадського уряду, фінансова допомога для України розрахована на три роки.
Трюдо уточнив, що частина коштів буде витрачена на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин.
Крім того, посадовець зазначив, що Канада направить своїх інструкторів і техніків для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською прибули з неоголошеним візитом до Канади.
Як повідомлялося, Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві. Серед іншого, лідери обговорили оборонні потреби нашої країни.
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