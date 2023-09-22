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Канада надасть понад $480 млн Україні: куди підуть кошти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Канада надасть понад $480 млн Україні: куди підуть кошти
Джастін Трюдо
фото: скриншот відео

Частина грошей буде витрачена на будівництво бронеавтомобілів і санітарних машин

Канада оголосила про надання довгострокової фінансової допомоги Україні на суму 482,6 млн доларів США (650 млн канадських доларів). Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

За словами глави канадського уряду, фінансова допомога для України розрахована на три роки.

Трюдо уточнив, що частина коштів буде витрачена на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин.

Крім того, посадовець зазначив, що Канада направить своїх інструкторів і техніків для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською прибули з неоголошеним візитом до Канади. 

Як повідомлялося, Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві. Серед іншого, лідери обговорили оборонні потреби нашої країни.

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Теги: Україна Канада Джастін Трюдо

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