Держдеп пояснив слова Байдена щодо можливих переговорів з Путіним

РФ не налаштована на конструктивний діалог та дипломатію

США ніколи не визнають спроб незаконної анексії Росією українських територій, окупованих після 2014 року

Джо Байден буде готовий зустрітися з Володимиром Путіним для перемовин про мир в Україні, якщо Росія продемонструє готовність покласти край війні. Таку заяву зробив представник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу.

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«Те, що сказав президент Байден, – це якщо Путін готовий припинити цю війну в Україні, ми зі свого боку готові долучитися до дипломатії. Включно з можливими переговорами (Байдена – «Главком») з Путіним», – зазначив дипломат.

Прайс підкреслив, що водночас Сполучені Штати проводитимуть такі переговори у тісній координації із союзниками по НАТО та Києвом.

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«Нічого про Україну без України», – вказав посадовець основний принцип і вкотре підтвердив, що США ніколи не визнають спроб незаконної анексії Росією українських територій, окупованих після 2014 року.

Проте, за його словами, Москва зараз дуже чітко дає зрозуміти, що не налаштована на конструктивний діалог та дипломатію.

«Тож разом із нашими партнерами і союзниками ми зосереджені на тому, аби притягнути РФ до відповідальності за її злодіяння, підтримати Україну в зусиллях захиститися від агресії, а також зменшити для решти світу вплив війни, розв’язаної Путіним», – підсумував представник Держдепу.

Раніше США оцінили серйозність намірів Путіна щодо переговорів.

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Водночас президент США Джо Байден запевнив, що, хоча він не планує найближчим часом контактувати з Путіним, він готовий зустрітися з російським лідером, «якщо той вирішив, що шукає спосіб покласти край війні».