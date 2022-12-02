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Банкова висміяла російські ЗМІ за перекручування слів Байдена

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова висміяла російські ЗМІ за перекручування слів Байдена
Російські пропагандистські ЗМІ подали новину як нібито «США готові просити Путіна про переговори»
фото з відкритих джерел

Подоляк: «На черзі оголошення президента Росії Володарем Галактики»

Російські пропагандистські ЗМІ перекрутили заяву президента США Джо Байдена про переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«США готові просити Путіна про переговори». Ru-пропаганда надалі створює навколо РФ штучний Всесвіт: переписали цитату, вигадали новину і радіють. На черзі оголошення президента Росії Володарем Галактики – як Кім Чен Ина. Світ працює за іншими принципами: нічого про Україну без України», – написав Подоляк.

Нагадаємо, Джо Байден на брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном вчора допустив можливість переговорів з Путіним.  Але Байден наголосив, це можливо лише за умови, якщо глава Кремля буде зацікавлений у припиненні війни і в тому випадку, якщо союзники по НАТО схвалять таку ініціативу переговорів. Натомість російські пропагандистські ЗМІ подали цю новину як нібито «США готові просити Путіна про переговори».

Теги: переговори пропаганда радник Михайло Подоляк путін росія Джозеф Байден журналіст

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