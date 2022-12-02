Банкова висміяла російські ЗМІ за перекручування слів Байдена

Подоляк: «На черзі оголошення президента Росії Володарем Галактики»

Російські пропагандистські ЗМІ перекрутили заяву президента США Джо Байдена про переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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«США готові просити Путіна про переговори». Ru-пропаганда надалі створює навколо РФ штучний Всесвіт: переписали цитату, вигадали новину і радіють. На черзі оголошення президента Росії Володарем Галактики – як Кім Чен Ина. Світ працює за іншими принципами: нічого про Україну без України», – написав Подоляк.

Нагадаємо, Джо Байден на брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном вчора допустив можливість переговорів з Путіним. Але Байден наголосив, це можливо лише за умови, якщо глава Кремля буде зацікавлений у припиненні війни і в тому випадку, якщо союзники по НАТО схвалять таку ініціативу переговорів. Натомість російські пропагандистські ЗМІ подали цю новину як нібито «США готові просити Путіна про переговори».