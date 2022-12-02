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Китай може розпочати війну проти Тайваню – Держдеп США

Юрій Лящук
glavcom.ua
Китай може розпочати війну проти Тайваню – Держдеп США
США спрямують зусилля на стримування Китаю
фото з відкритих джерел

Лідер КНР Сі Цзіньпін тепер має абсолютний контроль над Китаєм після останнього партійного з'їзду

Влада Сполучених Штатів допускає можливість бойових дій Китаю проти Тайваню та вживає заходів, щоб не допустити початку війни. Про це заявила перша заступниця державного секретаря США Венді Шерман під час семінару в Американському університеті у Вашингтоні.

«Війна між Китаєм і Тайванем потенційно можлива. Таке може статися, тому що лідер КНР Сі Цзіньпін тепер має абсолютний контроль над Китаєм після останнього партійного з'їзду», – зазначила дипломат.

Шерман також нагадала слова Сі, який говорив про намір возз'єднати Тайвань з материковим Китаєм мирним шляхом, але водночас чітко дав зрозуміти, що застосує силу, якщо цього вимагатиме ситуація.

«Тому наші зусилля спрямовані на стримування цього, на те, щоб переконати Китай не рухатися в цьому напрямку, а також на підтримку Тайваню, щоб у нього були засоби для самозахисту», – додала заступниця держсекретаря.

Раніше повідомлялося, що Росія активно вивозить з Китаю вантажі невідомого походження.

Крім того, з’явилась інформація, що Китай попросив США заблокувати передачу Україні винищувачів.

До слова, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G20 зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час розмови французький лідер просив переконувати президента Росії Володимира Путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни. 

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Теги: США Тайвань Китай Держдепартамент США війна

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