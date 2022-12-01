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Байден може розпочати переговори з Путіним: названо умову

Юрій Лящук
glavcom.ua
Байден може розпочати переговори з Путіним: названо умову
Путін повинен закінчити війну в Україні
фото з відкритих джерел

Переговори з Путіним можливі лише у випадку, якщо союзники щодо НАТО схвалять таку ініціативу

Президент США Джо Байден вважає реальними переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, але тільки якщо він має намір закінчити війну проти України. Про це повідомляє журналіст Politico Елі Стоколс у Twitter.

«Я готовий поговорити з Путіним, якщо справді в ньому є зацікавленість – він шукає спосіб закінчити війну. Поки він цього не зробив», – зазначив лідер США.

Байден також додав, що його переговори з Путіним можливі лише у випадку, якщо союзники щодо НАТО схвалять таку ініціативу.

Президент підкреслив, що російський диктатор «прорахувався по всіх пунктах», і думку про його перемогу над Україною навіть «неможливо уявити».

Байден може розпочати переговори з Путіним: названо умову фото 1

Раніше США зробили заяву щодо масованих ударів РФ по Україні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Пентагон закупить системи ППО Nasams для України.

Як раніше повідомлялося, Україна, ймовірно, отримає нову допомогу від держав НАТО

До слова, Столтенберг пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війни.

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Теги: війна Україна переговори США Джозеф Байден путін

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