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США оцінили серйозність намірів Путіна щодо переговорів

glavcom.ua
США оцінили серйозність намірів Путіна щодо переговорів
Путін не готовий вивести війська з України
фото з відкритих джерел

Путін не показав жодних ознак того, що він готовий сісти, поговорити і припинити цю війну

Адміністрація президента США Джо Байдена відкинула як несерйозну умовну готовність Кремля обговорювати припинення війни Росії в Україні. Про це повідомляє USA Today.

«Я б скоса дивився на все, що виходить із Кремля, коли йдеться про схожі заяви. Містер Путін не показав жодних ознак того, що він готовий сісти, поговорити і припинити цю війну», – сказав журналістам речник Білого дому Джон Кірбі після того, як прессекретар Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів.

Кірбі зазначив, що найбільш помітна дія, яку Путін може вжити, щоб показати серйозність своїх намірів, – це вивести свої війська, припинити обстріл української інфраструктури та припинити запускати безпілотники по цивільних цілях.

«Дії говорять голосніше, ніж слова. І їхні дії передають похмуру рішучість росіян продовжувати вбивати українців», – підкреслив представник Білого дому.

На думку Кремля, саме відмова США визнати російською територію України, на яку претендує РФ, «суттєво ускладнює пошук взаємного підґрунтя для дискусії».

Водночас президент США Джо Байден запевнив, що, хоча він не планує найближчим часом контактувати з Путіним, він готовий зустрітися з російським лідером, «якщо той вирішив, що шукає спосіб покласти край війні».

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Теги: війна путін США Україна

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