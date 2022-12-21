Держдума вигадала нове покарання для росіян

Максимальне покарання за створення диверсійної спільноти – довічне позбавлення волі

Держдума Росії ухвалила в третьому, остаточному, читанні пакет законопроєктів, один з яких запроваджує кримінальну відповідальність за створення диверсійної спільноти, навчання та сприяння диверсіям. Про це пише «Комерсант».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що відповідальність також передбачена за фінансування та пропаганду диверсій. Крім того, блокуватимуть рахунки осіб, причетних до фінансування такої діяльності.

Максимальне покарання за створення диверсійної спільноти – довічне позбавлення волі, схиляння до диверсії – до 20 років позбавлення волі, участь у диверсійній спільноті – десять років позбавлення волі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов сказав, що заходи, які передбачені в пакеті законопроєктів, «є цілком виправданими».

Раніше повідомлялося, що Держдума готує неприємний сюрприз для росіян, які втекли від мобілізації.