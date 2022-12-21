Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держдума вигадала нове покарання для росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держдума вигадала нове покарання для росіян
фотоз відкритих джерел

Максимальне покарання за створення диверсійної спільноти – довічне позбавлення волі

Держдума Росії ухвалила в третьому, остаточному, читанні пакет законопроєктів, один з яких запроваджує кримінальну відповідальність за створення диверсійної спільноти, навчання та сприяння диверсіям. Про це пише «Комерсант».

Зазначається, що відповідальність також передбачена за фінансування та пропаганду диверсій. Крім того, блокуватимуть рахунки осіб, причетних до фінансування такої діяльності.

Максимальне покарання за створення диверсійної спільноти – довічне позбавлення волі, схиляння до диверсії – до 20 років позбавлення волі, участь у диверсійній спільноті – десять років позбавлення волі.

Голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов сказав, що заходи, які передбачені в пакеті законопроєктів, «є цілком виправданими».

Раніше повідомлялося, що Держдума готує неприємний сюрприз для росіян, які втекли від мобілізації.

Теги: в'язниця росія суд закон навчання фінансування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росію офіційно вигнали з Ради Європи 16 березня 2022 року
Помста за Раду Європи: Держдума РФ схвалила скандальний закон щодо рішень ЄСПЛ
19 травня, 07:36
Відзавтра норвезька армія буде в режимі посиленої готовності 
Держдума агресивно відреагувала на план Норвегії щодо підвищення рівня безпеки
31 жовтня, 19:01
Російські чиновники не втомлюються повторювати наративи кремлівської пропаганди
Спецтрибунал для Росії. Держдума відреагувала на заяву Франції
1 грудня, 11:48

Політика

Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
Держдума вигадала нове покарання для росіян
Держдума вигадала нове покарання для росіян
Конгрес США збирається визнати РФ державою-агресором – The Hill
Конгрес США збирається визнати РФ державою-агресором – The Hill
Візит Зеленського до США. Politico прогнозує, про яку зброю будуть домовлятися лідери 
Візит Зеленського до США. Politico прогнозує, про яку зброю будуть домовлятися лідери 
Візит Путіна «на фронт». Журналісти з'ясували, де насправді побував диктатор 
Візит Путіна «на фронт». Журналісти з'ясували, де насправді побував диктатор 
Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot
Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Московська церква просить Зеленського змилуватися
18K
Чи може Путін наважитися на вбивство Лукашенка: роз'яснення Данілова
14K
В які регіони не варто їхати біженцям? Банкова оприлюднила список
13K
Путін пояснив, чому рашисти в Україні поводяться як нелюди
7006
Данілов анонсував більше «бавовни» в Росії
5830
Стало відомо, навіщо Зеленський вирушив до Вашингтона: офіційно 

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Вчора, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Вчора, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Вчора, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту