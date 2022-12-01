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Спецтрибунал для Росії. Держдума відреагувала на заяву Франції

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Спецтрибунал для Росії. Держдума відреагувала на заяву Франції
Російські чиновники не втомлюються повторювати наративи кремлівської пропаганди
Фото з відкритих джерел

У країні-терористці назвали демаршем створення у Франції трибуналу для РФ 

Росія реагуватиме на створення проти неї трибуналу у Франції для розслідування подій на території України, «виходячи з вжитих кроків», заявив перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа.  

Чепа вважає створення трибуналу для російських злочинців «спробою змінити порядок денний для французької громадськості».

«Створення цього трибуналу [потрібно] для того, щоб спробувати пояснити своїм виборцям необхідність тих дій, які призвели у Франції до економічної та політичної кризи», – переконаний чиновник.

Крім того, він звинуватив владу Франції у тому, що це саме «через її потурання» «стався державний переворот» і повторов наратив роспропаганди про те, що «через західну зброю сьогодні гинуть мирні жителі».

«Хочеться звернути увагу на винуватість влади Франції у тому, що у 2013 році в Україні за потурання керівництва Франції, яке виступало гарантом разом із Польщею та Німеччиною, стався державний переворот. Він призвів до подальших подій, які спричинили десятки тисяч людських жертв. Хотілося б, щоби організатори цього трибуналу дуже уважно подивилися на ці події. І далі, щоб вони звернули увагу на постачання зброї, у тому числі до Франції, через які сьогодні гинуть мирні жителі», — підсумував російський депутат.

Нагадаємо, Франція з партнерами готує спецтрибунал для Росії.

Раніше Держдума агресивно відреагувала на план Норвегії щодо підвищення рівня безпеки.

Також Кремль посилює контроль за інформпростором, який тоне у критиці війни.

Крім того, Путін придумав нове покарання за «військові фейки».

 

 

 

Теги: пропаганда Державна Дума Госдума росія війна

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