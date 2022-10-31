Російський Депутат Швиткін назвав «брязканням зброєю» дії Осло

Заступник голови комітету з оборони Держдуми країни-терористки Росії Юрій Швиткін назвав підвищення рівня готовності збройних сил Норвегії на тлі війни Росії в Україні «брязканням зброєю», яке веде до ескалації. Про це пишуть російські ЗМІ.

«Безумовно, усе це штучне брязкання зброєю з боку країн блоку НАТО веде до ескалації напруженості. Мені здається, норвезькій владі необхідно замислитися про власний народ, а не бути країною конфлікт», – цинічно відреагував депутат країни-терористки.

За словами рашиств, подібні дії Норвегії підкреслюють зосередження зусиль щодо Росії, серед яких, буцімто, можлива і військова складова.



Як відомо, 31 жовтня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що збройні сили країни перейдуть в режим підвищеної готовності через війну в Україні. На думку уряду Норвегії, це найгірша ситуація з безпекою за останні кілька десятиліть.

Протягом останніх тижнів Сили оборони Норвегії посилили свою присутність та патрулювання навколо об'єктів критичної інфраструктури в Північному морі. Національна гвардія продовжуватиме захищати критично важливу інфраструктуру на суші разом з поліцією.

Крім того, Росія погрожує Вірменії.