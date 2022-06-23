«ДНР» скоріш за все стратить британця Асліна – The Telegraph

Ейден Аслін зв'язався зі своїм рідним, щоб попрощатися

Британець Ейден Аслін, якого засудили до страти у так званій «ДНР», зв'язався зі своїми рідними у Великій Британії. Він повідомив їм, що, скоріш за все, смертний вирок щодо нього буде виконано. Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

28-річний Ейден Аслін, якого разом з двома іншими іноземцями «суд» невизнаної «ДНР» засудив до страти, впевнений, що цей вирок скоро виконають. Як розповіла Памела Голл, бабуся Ейдена Асліна, він подзвонив своїй матері, щоб попрощатись. Він сказав рідним, що «його час закінчується».

«Ейден був дуже засмучений, коли телефонував матері. Ейден сказав, що у «ДНР» йому повідомив, що ніхто з Великої Британії не виходив на зв’язок і що його стратять. Звичайно, я сподіваюсь, що це неправда», – розповіла вона.

Зазначається, що родичі військовополонених британців – Ейдена Асліна та Шона Піннера – сподівались, що хлопці повернуться у межах обміну полоненими. Однак ватажок терористів так званої «ДНР» Денис Пушилін заявив, що рішення «суду» справедливе і жодного обміну чи помилування не передбачається.

Щодо позиції Великої Британії, то міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс заявила, що Аслін та Піннер підписали контракт з ЗСУ, тому є повноцінними військовими, а не найманцями. Відповідно, вони повинні мати право на захист військовополонених згідно з Женевською конвенцією.

Нагадаємо, 9 червня «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України. У «ДНР» заявили, що засуджені мають місяць на оскарження вироку.

Британці Шон Піннер та Ейден Аслін потрапили в полон у Маріуполі у середині квітня. Марокканець Брагім Саадун опинився у полоні 12 березня у Волновасі.

Міністерство закордонних справ України назвало нікчемним «судовий процес» над іноземними військовослужбовцями Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях. Речник МЗС Олег Ніколенко зауважив, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ. Відтак, відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів.

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