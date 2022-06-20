Збирав дані про залізницю: прокуратура оголосила підозру розвіднику «ДНР»

Вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу

У Чернівецькій області прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який здійснював незаконну розвідувальну діяльність на користь терористичної організації. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру жителю Київщини, який здійснював незаконну розвідувальну діяльність на користь терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з травня 2022 року 45-річний житель Києва вступив до лав так званої «Донецької народної республіки» та здійснював незаконну розвідувальну діяльність на її користь. Збирав відомості щодо дислокації об'єктів критичної інфраструктури (залізничних переїздів, тунелів, мостів), а також місць розташування особового складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Інформацію ворогу передавав через месенджер Telegram.

«Був затриманий співробітниками Управління СБ України в Чернівецькій області, 18 червня 2022 року у Чернівцях», – зазначили в прокуратурі.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Харківської області повідомила про підозру колишньому правоохоронцю за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Також прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді меру Святогірська Володимиру Бандурі.