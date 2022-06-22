Британська розвідка назвала втрати бойовиків «ДНР» у війні проти України

Останні дані про втрати Росії у війні проти України озвучували ще 25 березня

Станом на 16 червня «ДНР» визнала 2128 смерть військовослужбовців

Від кінця березня Росія замовчує свої втрати на війні проти України. Натомість бойовики «ДНР» уже повідомили про кілька тисяч своїх ліквідованих. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Дані британської розвідки свідчать про те, що бойовики Донецької псевдореспубліки продовжують публікувати дані про власні втрати. Для цього фахівці навели статистику, озвучену 16 червня.

«Самопроголошена Донецька Народна Республіка публікує дані про жертви сил «ДНР». Станом на 16 червня «ДНР» визнала 2128 військовослужбовців, які загинули в бою, і 8897 пораненими, з початку 2022 року. Загальні втрати бойовиків Донеччини складають понад 10 тис. бійців. Мовиться про 8 897 поранених, а також 2 128 «двохсотих». Такі цифри наводили у самій «ДНР» 16 червня», – йдеться у звіті.

У розвідці нагадують, що останні дані про втрати Росії у війні проти України озвучували ще 25 березня. Тоді у Кремлі повідомили про 1 351 свого ліквідованого військового. Зауважимо, що на той момент дані Генштабу ЗСУ свідчили про 16 тисяч знищених окупантів.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно склали: 34230 осіб особового складу та 1496 танків.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані втрат уточнюються через інтенсивні бойові дії.