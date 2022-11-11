Джо Байден вперше особисто зустрінеться з Сі Цзіньпіном

За інформацією ЗМІ, лідери мають обговорити зусилля щодо підтримки та поглиблення ліній зв’язку між США та Китаєм

Президент Джо Байден зустрінеться 14 листопада з президентом Сі Цзіньпіном на полях саміту G20 наступного тижня. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що це буде перша особиста зустріч між лідерами двох найбільших економік світу після того, як Байден став президентом США у січні 2021 року, і відбудеться через кілька тижнів після того, як Сі Цзіньпін отримав третій п’ятирічний термін на посаді лідера Комуністичної партії Китаю.

Під час зустрічі лідери мають обговорити зусилля щодо підтримки та поглиблення ліній зв’язку між США та Китаєм, відповідального управління конкуренцією і спільну роботу «там, де інтереси збігаються, особливо щодо транснаціональних викликів, які впливають на міжнародну спільноту».

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Саміт G20 відбудеться на Балі в Індонезії 15 та 16 листопада.

Раніше ЗМІ повідомили, чи братиме участь Зеленський у саміті G20.

Зауважимо, президент держави-агресорки Путін відмовився від участі на саміті G20, який відбудеться 15-16 листопада. Як повідомляє Bloomberg, Кремль намагається захистити диктатора від потенційної напруженості на високому рівні через розв'язану війну в Україні.

За даними видання, рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

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