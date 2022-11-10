Впливовий республіканець закликав Байдена надати Україні «правильну зброю»
Республіканець Майкл Маккол наголошує: маючи необхідні озброєння, Україна може перемогти армію РФ
Конгресмен від республіканців із Техасу, заступник голови комітету закордонних справ у Палаті представників США Майкл Маккол закликав американського президента Джо Байдена надати Україні далекобійні ракети Atacms. Заяву конгресмена процитував сайт Комітету нижньої палати американського Конгресу.
Коментуючи відступ окупантів із Херсона, Маккол закликав адміністрацію Байдена озброїти Україну «правильною зброєю».
Американський законодавець зазначив, що відхід Росії підтвердить те, на чому республіканці «акцентували місяцями» – маючи необхідні озброєння, Україна може перемогти російську армію та довести абсурдність спроб диктатора Володимира Путіна анексувати українські території.
Конгресмен сказав, що адміністрація Байдена має надати Україні всю необхідну зброю, включаючи ракети Atacms, щоб «Путін та всі агресори зрозуміли, що вони не можуть виграти неспровоковані війни».
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден визнав, що Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна.
Зазначимо, раніше з'явилася інформація, що США стрімко нарощують сили, готуючись до можливого військового зіткнення з Росією.
До слова, 8 листопада у США пройшли проміжні вибори до Конгресу.
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