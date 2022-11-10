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Впливовий республіканець закликав Байдена надати Україні «правильну зброю»

Надія Клочко
glavcom.ua
Впливовий республіканець закликав Байдена надати Україні «правильну зброю»
Майкл Маккол закликав надати Україні далекобійні ракети Atacms
фото: AFP

Республіканець Майкл Маккол наголошує: маючи необхідні озброєння, Україна може перемогти армію РФ

Конгресмен від республіканців із Техасу, заступник голови комітету закордонних справ у Палаті представників США Майкл Маккол закликав американського президента Джо Байдена надати Україні далекобійні ракети Atacms. Заяву конгресмена процитував сайт Комітету нижньої палати американського Конгресу.

Коментуючи відступ окупантів із Херсона, Маккол закликав адміністрацію Байдена озброїти Україну «правильною зброєю».

Американський законодавець зазначив, що відхід Росії підтвердить те, на чому республіканці «акцентували місяцями» – маючи необхідні озброєння, Україна може перемогти російську армію та довести абсурдність спроб диктатора Володимира Путіна анексувати українські території.

Конгресмен сказав, що адміністрація Байдена має надати Україні всю необхідну зброю, включаючи ракети Atacms, щоб «Путін та всі агресори зрозуміли, що вони не можуть виграти неспровоковані війни».

Atacmsамериканський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 Himars, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації Atacms мають дальність стрілянини від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують Himars для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден визнав, що Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна.

Зазначимо, раніше з'явилася інформація, що США стрімко нарощують сили, готуючись до можливого військового зіткнення з Росією.

До слова, 8 листопада у США пройшли проміжні вибори до Конгресу.

Читайте також: Вибори у США. Чи треба хвилюватися Україні?
Теги: війна зброя допомога ЗСУ Джозеф Байден США

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