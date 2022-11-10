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Загроза нацбезпеці США? Байден хоче перевірити відносини Маска з іншими країнами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загроза нацбезпеці США? Байден хоче перевірити відносини Маска з іншими країнами
Ілон Маск придбав Twitter у жовтні
фото з відкритих джерел

Відносини мільярдера з іншими країнами викликають у Байдена питання

Президент США Джо Байден вважає, що відносини керівника Twitter Ілона Маска з іншими країнами заслуговують уваги. Про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи вважає він Маска загрозою національній безпеці та чи повинен уряд США розслідувати його придбання Twitter за допомогою конгломерату Саудівської Аравії.

«Я вважаю, що співпраця та/або технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами заслуговують уваги», — сказав Байден.

Він підкреслив, що не стверджує, що мільярдер робить щось невідповідне, лише те, що вважає за потрібне звернути на нього увагу.  

Як відомо, Ілон Маск має значні бізнес-інтереси в Китаї: країна є другим за величиною ринком Tesla, і компанія виробляє близько половини своїх автомобілів на заводах у Китаї. Маска неодноразово критикували за надмірну дружбу з правлячою Комуністичною партією Китаю.

Деякі експерти висловлюють занепокоєння, що зв’язки Маска з Китаєм можуть вплинути на те, як він керує Twitter, наприклад, він може заплющувати очі на китайську урядову пропаганду, або спонсоровані державою кампанії з дезінформації через побоювання, що це може негативно вплинути на його ділові відносини з Пекіном.

У жовтні Маск запропонував, щоб Тайвань став «особливою адміністративною зоною» Китаю, ідея, яку схвалили в Китаї, але не на Тайвані.

Відносини Маска з Саудівською Аравією також потрапили під пильну увагу, адже компанія Kingdom Holding Co. із Саудівської Аравії та приватний офіс принца Аль-Валіда бін Талала заявили про готовність допомогти найбагатшій людині світу Маску профінансувати покупку Twitter, передавши свою поточну частку вартістю близько $1,89 млрд. 

Купівля Маском Twitter викликала також побоювання, що він може піддатися на тиск з боку країн, які намагаються контролювати онлайн-мовлення.

Раніше Білий дім спростовував повідомлення про те, що США обговорюють можливість перевірки на предмет національної безпеки діяльності підприємця та мільярдера Ілона Маска

Нагадаємо, ЗМІ стверджують, що мільярдер мав розмову з Путіним напередодні гучної заяви, в якій запропонував Україні помиритися з Росією на умовах РФ. Сам Маск  спростовує факт розмови з кремлівським агресором.

14 жовтня повідомлялося, що засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск опинився під слідством федеральної влади через угоду з Twitter.

Теги: Ілон Маск США Джозеф Байден Китай Tesla бізнес Тайвань Twitter

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