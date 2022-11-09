Саміт G20 пройде без Путіна: Bloomberg повідомив, хто представлятиме Росію

Офіційно про відмову російського диктатора від участі у саміті G20 Кремль поки не повідомив

Президент держави-агресорки Російської Федерації Володимир Путін відмовиться від участі на саміті G20, який відбудеться 15-16 листопада. Як повідомляє Bloomberg, Кремль намагається захистити диктатора від потенційної напруженості на високому рівні через розв'язану війну в Україні.

За даними видання, рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

Водночас, як зазначають джерела видання, Росія планує відправити замість Путіна міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Офіційно про відмову російського диктатора від участі у саміті двадцятки наразі не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський братиме участь в саміті G20, що пройде на Балі в Індонезії. Ймовірно, глава держави приєднається до зустрічі онлайн.

У ЗМІ з'явилася інформація, що російський диктатор Володимир Путін вагається, чи їхати на саміт Великої двадцятки, що пройде на Балі.

До відома, у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що при ухваленні рішення щодо участі Путіна у саміті «двадцятки» буде враховуватися, зокрема, питання безпеки хазяїна Кремля.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що участь російського диктатора Володимира Путіна в саміті G20 в Індонезії була б «небезпечною» для нього, оскільки там довелося б відповідати на конкретні питання щодо розв'язаної в Україні війни, а не озвучувати свої пропагандистські наративи.