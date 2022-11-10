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Саміт G20: ЗМІ повідомили, чи братиме участь Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Саміт G20: ЗМІ повідомили, чи братиме участь Зеленський
Зеленський особисто не буде присутній на саміті G20
фото: Офіс президента

Саміт G20 відбудеться на Балі в Індонезії 15 та 16 листопада

Президент України Володимир Зеленський не буде присутній на саміт G20 в Індонезії. Про це заявив міністр-координатор з морських справ та інвестицій Індонезії Лухута Бінсар Панджаітан, який відповідає за підготовку саміту G20.

Так, відповідаючи на запитання, чи буде президент України Володимир Зеленський присутній на саміті G20, він сказав, що Володимир Зеленський також не буде.

Він наголосив, що досі президент США Джо Байден підтверджував свою участь у саміті G20.

Коментуючи відсутність президента РФ Володимира Путіна на саміті, координатор зазначив, що «може бути, це буде найкраще для всіх нас».

Як повідомлялось, саміт G20 відбудеться на Балі в Індонезії 15 та 16 листопада.

Раніше речник президента Сергій Никифоров повідомив, що ймовірно, глава держави приєднається до саміту онлайн.

Президент держави-агресорки Російської Федерації Володимир Путін відмовиться від участі на саміті G20, який відбудеться 15-16 листопада. Як повідомляє Bloomberg, Кремль намагається захистити диктатора від потенційної напруженості на високому рівні через розв'язану війну в Україні.

За даними видання, рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

Теги: Індонезія Володимир Зеленський саміт великої двадцятки саміт путін президент міністр

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