Джонсон анонсував військову допомогу Україні від Шотландії та Уельсу
Борис Джонсон подякував урядам Уельсу та Шотландії за підтримку України
Військова допомога Великої Британії Україні зросла до £2,3 млрд
Шотландія та Уельс ухвалили рішення виділити військову допомогу Україні на загальну суму 100 млн фунтів стерлінгів. Про це прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав повідомив у Twitter.
«Уряд Уельсу виділив £35 млн на військову підтримку Україні, а валлійські сім'ї прийняли 3 тис. біженців», – написав він.
The @WelshGovernment has contributed £35m to our military support for Ukraine, and Welsh families have taken in 3,000 refugees.— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 4, 2022
Good to talk to @PrifWeinidog just now about how we can continue to work together against Russian aggression.
Diolch, Wales.
Джонсон додав, що £65 млн на військову допомогу ЗСУ виділила й Шотландія, також оголосивши про готовність прийняти біженців з України.
«Я щойно розмовляв із першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен, щоб проголосити успіх співпраці Великої Британії з підтримки України. Я подякував уряду Шотландії за внесок у розмірі £65 млн у збільшення військової допомоги Великої Британії Україні до £2,3 млрд та зусилля з надання житла 6 тис. українських біженців», – сказав Джонсон.
I've just spoken to @NicolaSturgeon to herald the success of UK collaboration supporting Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 4, 2022
I thanked the @ScotGov’s £65 million contribution in upping UK’s military aid to Ukraine to £2.3 billion & efforts to help house 6,000 Ukrainian refugees.
Thank you, Scotland.
Нагадаємо, Джонсон закликав учасників G20 не бойкотувати саміт, якщо туди приїде Путін.