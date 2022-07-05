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    Політика

    Джонсон анонсував військову допомогу Україні від Шотландії та Уельсу

    Борис Джонсон подякував урядам Уельсу та Шотландії за підтримку України - Джонсон анонсував військову допомогу Україні від Шотландії та Уельсу

    Борис Джонсон подякував урядам Уельсу та Шотландії за підтримку України

    фото з відкритих джерел

    Військова допомога Великої Британії Україні зросла до £2,3 млрд

    Шотландія та Уельс ухвалили рішення виділити військову допомогу Україні на загальну суму 100 млн фунтів стерлінгів. Про це прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав повідомив у Twitter.

    «Уряд Уельсу виділив £35 млн на військову підтримку Україні, а валлійські сім'ї прийняли 3 тис. біженців», – написав він.

    Джонсон додав, що £65 млн на військову допомогу ЗСУ виділила й Шотландія, також оголосивши про готовність прийняти біженців з України.

    «Я щойно розмовляв із першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен, щоб проголосити успіх співпраці Великої Британії з підтримки України. Я подякував уряду Шотландії за внесок у розмірі £65 млн у збільшення військової допомоги Великої Британії Україні до £2,3 млрд та зусилля з надання житла 6 тис. українських біженців», – сказав Джонсон.

    Нагадаємо, Джонсон закликав учасників G20 не бойкотувати саміт, якщо туди приїде Путін.

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    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Джонсон анонсував військову допомогу Україні від Шотландії та Уельсу