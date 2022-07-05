Джонсон анонсував військову допомогу Україні від Шотландії та Уельсу

Борис Джонсон подякував урядам Уельсу та Шотландії за підтримку України

Військова допомога Великої Британії Україні зросла до £2,3 млрд

Шотландія та Уельс ухвалили рішення виділити військову допомогу Україні на загальну суму 100 млн фунтів стерлінгів. Про це прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав повідомив у Twitter.

«Уряд Уельсу виділив £35 млн на військову підтримку Україні, а валлійські сім'ї прийняли 3 тис. біженців», – написав він.

The @WelshGovernment has contributed £35m to our military support for Ukraine, and Welsh families have taken in 3,000 refugees.



Good to talk to @PrifWeinidog just now about how we can continue to work together against Russian aggression.



Diolch, Wales. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 4, 2022

Джонсон додав, що £65 млн на військову допомогу ЗСУ виділила й Шотландія, також оголосивши про готовність прийняти біженців з України.

«Я щойно розмовляв із першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен, щоб проголосити успіх співпраці Великої Британії з підтримки України. Я подякував уряду Шотландії за внесок у розмірі £65 млн у збільшення військової допомоги Великої Британії Україні до £2,3 млрд та зусилля з надання житла 6 тис. українських біженців», – сказав Джонсон.

I've just spoken to @NicolaSturgeon to herald the success of UK collaboration supporting Ukraine.



I thanked the @ScotGov’s £65 million contribution in upping UK’s military aid to Ukraine to £2.3 billion & efforts to help house 6,000 Ukrainian refugees.



Thank you, Scotland. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 4, 2022

Нагадаємо, Джонсон закликав учасників G20 не бойкотувати саміт, якщо туди приїде Путін.