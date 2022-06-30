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    Політика

    Британія збільшить інвестиції в оборону – Джонсон

    Британія збільшить інвестиції в оборону – Джонсон
    фото з відкритих джерел

    Війна в Україні спонукає країни Європи приділяти більше уваги оборонному сектору

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у четвер оголосив про план британського уряду збільшити фінансування сектору оборони до 2,5% ВВП до 2030 року. Про це повідомляє Sky News.

    «Нам необхідно інвестувати у довгострокові й життєво важливі спроможності, як-от майбутні системи повітряного бою, водночас пристосовуючись до більш небезпечного й конкурентного світу. Логічним наслідком цих інвестицій, які ми пропонуємо розпочати, стане досягнення витрат на оборону в розмірі 2,5% ВВП до кінця десятиліття», – заявив Джонсон.

    Він додав, що цілі оборонних витрат НАТО – а саме 2% ВВП – були встановлені «для украй відмінної епохи».

    «Ми маємо на увазі, що хочемо, аби Єнс Столтенберг, генеральний секретар (НАТО – ред.) розпочав роботу над новою ціллю (оборонних витрат– ред.). І він погодився це робити», – заявив британський прем’єр.

    Джонсон знову повторив свою тезу про те, що «ціна свободи… завжди варта того, аби її платити».

    «Якщо ми не отримаємо правильного результату в Україні, Путін буде вправі вчиняти подальші злочини агресії проти інших частин колишнього СРСР більш-менш безкарно, що призведе до подальшої дестабілізації, коливань цін на нафту, паніки й економічного занепаду для всього світу», – підкреслив він.

    Раніше Джонсон закликав учасників G20 не бойкотувати саміт, якщо туди приїде Путін.

    Також Джонсон назвав Путіна токсичним мачо. Кремль відповів у стилі «Сам дурень».

    Нагадаємо, що Борис Джонсон неодноразово різко висловлювався на адресу Володимира Путіна. Так, у квітні британський прем’єр заявив, що вести переговори з Путіним – все одно що з крокодилом.

    Також він наголосив європейським партнерам, що поступки російському президенту по Україні призведуть до катастрофи.

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    Теги: росія окупанти НАТО інвестиції війна ВВП Велика Британія фінансування Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Британія збільшить інвестиції в оборону – Джонсон