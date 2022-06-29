Джонсон закликав учасників G20 не бойкотувати саміт, якщо туди приїде Путін

Британський прем'єр назвав Путіна «ізгоєм»

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попросив партнерів по «Великій двадцятці» не бойкотувати саміт, якщо туди приїде російський диктатор Володимир Путін. Про це повідомляє Bloomberg.

Джонсон додав, що буде «дуже вражений», якщо президент РФ візьме участь у саміті G20 в Індонезії, назвавши його «ізгоєм». «Я думаю, що він навряд чи поїде з різних причин», – сказав Джонсон.

Він також попередив, що будь-який бойкот із боку західних країн у разі приїзду Путіна просто залишить слово Росії та Китаю.

«Якщо ви залишаєте щось на кшталт G-20, ви ризикуєте просто передати можливість пропаганди іншим», – зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив участь України у саміті G20.

До слова, речниця адміністрації президента США Джен Псакі ще у квітні заявила, що Джо Байден не відвідає саміт G20, якщо на ньому буде присутній Володимир Путін.

Як повідомлялося, Індонезія, як організаторка цього річного саміту G20, ще у квітні запросила Путіна.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що не буде бойкотувати саміт, якщо там з’явиться Путін. Навпаки, вона хоче подивитися йому у вічі і сказати усе, що думає.