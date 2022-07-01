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    Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси

    Борис Джонсон удостоєний звання почесного громадянина Одеси - Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси
    Борис Джонсон удостоєний звання почесного громадянина Одеси

    Британського прем'єра було нагороджено почесними знаками імені Григорія Маразлі всіх трьох ступенів

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Про це сказав мер міста Геннадій Труханов в інтерв'ю для ВВС, повідомляє пресслужба міськради у п'ятницю, 1 липня.

    "Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем'єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів», – сказав Труханов.

    Вказано, що в такий спосіб Джонсон автоматично отримує звання почесного громадянина Одеси.

    За словами мера, Велика Британія – головний союзник і друг України.

    "Підкреслю – це боротьба всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі пан Джонсон стане першим почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року», – додав Труханов.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси