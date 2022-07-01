Британського прем'єра було нагороджено почесними знаками імені Григорія Маразлі всіх трьох ступенів

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Про це сказав мер міста Геннадій Труханов в інтерв'ю для ВВС, повідомляє пресслужба міськради у п'ятницю, 1 липня.

"Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем'єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів», – сказав Труханов.

Вказано, що в такий спосіб Джонсон автоматично отримує звання почесного громадянина Одеси.

За словами мера, Велика Британія – головний союзник і друг України.

"Підкреслю – це боротьба всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі пан Джонсон стане першим почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року», – додав Труханов.