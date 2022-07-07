Борис Джонсон піде з посади лідера консерваторів, але буде прем'єром до осені – ЗМІ

Джонсон зробить заяву про звільнення з посади лідера Консервативної партії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні подасть у відставку, але залишиться головою уряду до осені. Про це повідомляє журналіст ВВС Кріс Мейсон.

За його словами, 7 липня Джонсон зробить заяву про звільнення з посади лідера Консервативної партії, проте виконуватиме обов'язки прем'єра до осені.

Цього літа відбудуться консервативні перегони за лідерство, а нового прем'єр-міністра буде призначено на з'їзд партії у жовтні.

Представник Даунінг-стріт сказав журналістам, що сьогодні прем'єр-міністр зробить заяву країні.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що від Джонсона пішов ще один міністр. Нагадаємо, раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.

Проте на початку червня очільник уряду Британії отримав підтримку партії і залишився на своїй посаді.