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  4. Борис Джонсон піде з посади лідера консерваторів, але буде прем'єром до осені – ЗМІ
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    Політика

    Борис Джонсон піде з посади лідера консерваторів, але буде прем'єром до осені – ЗМІ

    Борис Джонсон піде з посади лідера консерваторів, але буде прем'єром до осені – ЗМІ
    фото:Reuters

    Джонсон зробить заяву про звільнення з посади лідера Консервативної партії

    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні подасть у відставку, але залишиться головою уряду до осені. Про це повідомляє журналіст ВВС Кріс Мейсон.

    За його словами, 7 липня Джонсон зробить заяву про звільнення з посади лідера Консервативної партії, проте виконуватиме обов'язки прем'єра до осені.

    Цього літа відбудуться консервативні перегони за лідерство, а нового прем'єр-міністра буде призначено на з'їзд партії у жовтні.

    Представник Даунінг-стріт сказав журналістам, що сьогодні прем'єр-міністр зробить заяву країні.

    Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що від Джонсона пішов ще один міністр. Нагадаємо, раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.

    Проте на початку червня очільник уряду Британії отримав підтримку партії і залишився на своїй посаді.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Борис Джонсон піде з посади лідера консерваторів, але буде прем'єром до осені – ЗМІ