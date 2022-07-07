У Кремінній окупанти розстрілюють людей на вулицях – Гайдай (відео)

Росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією

Окупанти влаштували терор місцевого населення у Кремінній, що на Луганщині. Про це повідомив голова Луганська ОВА Сергій Гайдай.

«Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами. У Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють прямо на вулиці. Допомагають в цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказують точні адреси», – зазначив Гайдай.

Він також зазначив, що тих, хто не хоче працювати, змушують виходити шляхом погроз. «Наприклад, мова про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки. Чоловіки, які погоджуються, зазвичай отримують повістки», – розповів голова ОВА.

Нагадаємо, 18 квітня окупанти взяли під контроль Кремінну. вже розстріляли чотирьох людей.

Як повідомлялося, станом на вечір 6 липня Луганщина на 100% не окупована. Тривають бої на околицях області. Окупанти продовжують нести втрати.

Триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.