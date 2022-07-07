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  4. У Кремінній окупанти розстрілюють людей на вулицях – Гайдай (відео)
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    Події в Україні

    У Кремінній окупанти розстрілюють людей на вулицях – Гайдай (відео)

    У Кремінній&nbsp;місцеві колаборанти здають населення з проукраїнською позицією - У Кремінній окупанти розстрілюють людей на вулицях – Гайдай (відео)
    У Кремінній місцеві колаборанти здають населення з проукраїнською позицією
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією

    Окупанти влаштували терор місцевого населення у Кремінній, що на Луганщині. Про це повідомив голова Луганська ОВА Сергій Гайдай.

    «Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами. У Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють прямо на вулиці. Допомагають в цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказують точні адреси», – зазначив Гайдай.

    Він також зазначив, що тих, хто не хоче працювати, змушують виходити шляхом погроз. «Наприклад, мова про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки. Чоловіки, які погоджуються, зазвичай отримують повістки», – розповів голова ОВА.

    Нагадаємо, 18 квітня окупанти взяли під контроль Кремінну. вже розстріляли чотирьох людей.

    Як повідомлялося, станом на вечір 6 липня Луганщина на 100% не окупована. Тривають бої на околицях області. Окупанти продовжують нести втрати.

    Триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна населення окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    У Кремінній окупанти розстрілюють людей на вулицях – Гайдай (відео)